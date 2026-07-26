Due giovani di 17 e 24 anni sono stati fermati dopo aver danneggiato moto, un apocar e due auto di turisti a Bellano. I danni sono stati scoperti dai carabinieri e dalla polizia, intervenuti sul luogo. I giovani sono stati portati in caserma e sono in attesa di ulteriori provvedimenti. Non sono stati segnalati feriti.

Bellano (Lecco), 26 luglio 2026 – Prima due moto, poi un'apecar, infine due auto. Se non fossero arrivati i carabinieri e i poliziotti, probabilmente si sarebbero spinti ancora oltre. Il raid. Nella notte tra sabato 25 luglio e domenica 26 luglio, un ragazzo di 17 anni e un giovane di 24 hanno vandalizzato alcuni mezzi nel parcheggio della stazione di Bellano. Si tratta di veicoli di turisti e villeggianti. Hanno spinto e buttato a terra due moto di grossa cilindrata, completamente ribaltato un'apecar a cui hanno pure strappato le portiere, e danneggiato due macchine, provocando danni per migliaia di euro. Non si conoscono i motivi: se intendessero rubare i mezzi oppure semplicemente distruggerli per divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellano, distruggono moto e auto dei turisti: fermati due giovani di 17 e 24 anni

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