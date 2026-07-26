Bellano distruggono moto e auto dei turisti | fermati due giovani di 17 e 24 anni

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due giovani di 17 e 24 anni sono stati fermati dopo aver danneggiato moto, un apocar e due auto di turisti a Bellano. I danni sono stati scoperti dai carabinieri e dalla polizia, intervenuti sul luogo. I giovani sono stati portati in caserma e sono in attesa di ulteriori provvedimenti. Non sono stati segnalati feriti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bellano (Lecco), 26 luglio 2026 – Prima due moto, poi un'apecar, infine due auto. Se non fossero arrivati i carabinieri e i poliziotti, probabilmente si sarebbero spinti ancora oltre. Il raid. Nella notte tra sabato 25 luglio e domenica 26 luglio, un ragazzo di 17 anni e un giovane di 24 hanno vandalizzato alcuni mezzi nel parcheggio della stazione  di Bellano. Si tratta di veicoli di turisti e villeggianti. Hanno spinto e buttato a terra due moto di grossa cilindrata, completamente ribaltato un'apecar a cui hanno pure strappato le portiere, e danneggiato due macchine, provocando danni per migliaia di euro. Non si conoscono i motivi: se intendessero rubare i mezzi oppure semplicemente distruggerli per divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bellano distruggono moto e auto dei turisti fermati due giovani di 17 e 24 anni
© Ilgiorno.it - Bellano, distruggono moto e auto dei turisti: fermati due giovani di 17 e 24 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tragedia sulla Sciacca-Ribera, moto contro un'auto: morti due turisti americani di 25 anniDue giovani turisti americani di 25 anni sono deceduti in un incidente avvenuto sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera, al chilometro 128+500.

Scontro frontale tra auto e moto nell’Agrigentino, due turisti statunitensi di 25 anni morti nello schiantoDue giovani turisti statunitensi di 25 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla Statale 115, tra Sciacca e Ribera, nell’Agrigentino.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web