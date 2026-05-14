Tragedia sulla Sciacca-Ribera moto contro un' auto | morti due turisti americani di 25 anni

Da feedpress.me 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani turisti americani di 25 anni sono deceduti in un incidente avvenuto sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera, al chilometro 128+500. Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiavano si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagini.

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Due turisti americani di 25 anni hanno perso la vita in uno scontro tra la loro moto e un’auto sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera, al chilometro 128+500. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30. I due giovani viaggiavano su una Kymco Agility 125 che si è scontrata con un’Audi Q5, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco e polizia Stradale di Sciacca. La statale è stata chiusa al traffico. Gli agenti stanno cercando di rintracciare i familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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