Scontro frontale tra auto e moto nell'Agrigentino due turisti statunitensi di 25 anni morti nello schianto
Due giovani turisti statunitensi di 25 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto sulla Statale 115, tra Sciacca e Ribera, nell’Agrigentino. L’incidente si è verificato in un tratto di strada dove si sono scontrate un’auto e una moto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma i due giovani non sono stati salvati. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto e sul funzionamento delle strutture lungo la strada.
In un tragico scontro frontale sulla Statale 115, tra Sciacca e Ribera, nell'Agrigentino sono morti due turisti statunitensi di 25 anni. Erano in sella a una moto che si è scontrata con un’auto, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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