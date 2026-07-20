Belén ad Albarella | come si arriva e chi può accedere all’isola privata

Belen Rodriguez è tornata ad Albarella, un’isola privata con accesso ristretto. L’attrice e showgirl ha raggiunto la località durante le vacanze estive. L’isola è accessibile solo a determinate persone, con restrizioni di ingresso. La presenza di Rodriguez è stata segnalata nelle ultime ore, mentre trascorre il periodo di relax sulla sua isola preferita. Nessuna informazione ufficiale su modalità di accesso o chi possa entrare.

Belen Rodriguez è tornata ad Albarella, uno dei suoi luoghi del cuore. Si tratta di un’isola privata ad accesso limitato. Le vacanze estive di Belén Rodriguez sono entrate nel vivo. Dopo alcuni giorni trascorsi in Grecia insieme al nuovo compagno Gaetano Fidanzati, la conduttrice argentina è rientrata a Milano per festeggiare il compleanno della figlia Luna Marì insieme alla famiglia. Archiviati gli impegni in città e la serata trascorsa davanti alla televisione per seguire la semifinale dei Mondiali della sua amata Argentina, la showgirl ha deciso di partire nuovamente. La destinazione, questa volta, è una delle sue preferite: l’isola di Albarella, in Veneto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Belén Rodriguez ad Albarella: vacanze in famiglia tra relax e momenti di condivisioneBelén Rodriguez ha scelto ancora una volta l'isola di Albarella come sua meta estiva, riunendo tutta la famiglia per momenti di relax e condivisione. notizie.it