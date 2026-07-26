Da domenica 26 luglio 2026, il programma Be My Sunshine torna in onda su Canale 5. La trasmissione sarà trasmessa tutti i giorni, con le puntate domenicali alle 14.30 e quelle del sabato alle 14.

Domenica 26 luglio 2026 partirà una nuova settimana in compagnia di Be My Sunshine in onda tutti i giorni su Canale 5, la domenica alle 14.30, il sabato alle 14.10 e dal lunedì al venerdì alle 14.45. Ma dalla prossima settimana tutto cambierà nuovamente, con la dizi che sembra destinata a proseguire soltanto nel weekend lasciando spazio a un'altra serie turca My Sweet Life che andrà su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. Prodotta da Ay Yapim, una delle principali case di produzione turche Ada Masali (questo il titolo originale di Be My Sunshine) è stata trasmessa nel 2021 su Star Tv ed è già interamente disponibile su Mediaset Infinity con la sua unica stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Be My Sunshine, le anticipazioni dal 26 luglio al 1° agosto

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