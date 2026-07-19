© US Mediaset Dopo mille interferenze, torna finalmente il sereno tra Haziran e Poyraz. Nel corso dei prossimi episodi di Be My Sunshine, l’uomo sorprende infatti la ragazza con una dichiarazione d’amore e riesce a riappacificarsi con lei. Tuttavia, i due capiscono che devono ancora lottare per far funzionare la loro relazione, a causa delle intromissioni di diverse persone. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.50 e il sabato e la domenica alle 14.20 circa. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. Be My Sunshine, anticipazioni da lunedì 20 a domenica 26 luglio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Be My Sunshine, anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2026: Haziran e Poyraz pronti a lottare per il loro amore

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BE MY SUNSHINE ANTICIPAZIONI: Scandalo sullisola: il segreto di Haziran sta per venire a galla

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