Be My Sunshine anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2026 | Haziran e Poyraz pronti a lottare per il loro amore
© US Mediaset Dopo mille interferenze, torna finalmente il sereno tra Haziran e Poyraz. Nel corso dei prossimi episodi di Be My Sunshine, l’uomo sorprende infatti la ragazza con una dichiarazione d’amore e riesce a riappacificarsi con lei. Tuttavia, i due capiscono che devono ancora lottare per far funzionare la loro relazione, a causa delle intromissioni di diverse persone. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.50 e il sabato e la domenica alle 14.20 circa. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. Be My Sunshine, anticipazioni da lunedì 20 a domenica 26 luglio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
BE MY SUNSHINE ANTICIPAZIONI: Scandalo sullisola: il segreto di Haziran sta per venire a galla
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