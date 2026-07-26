Un video mostra una chiazza di sangue sotto la testa e rivoli sul volto di Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. L’avvocato della famiglia afferma che Fakir è stato pestato. La registrazione riaccende il dibattito sulla dinamica dell’intervento e sulle circostanze della morte. La polizia non ha ancora commentato ufficialmente. La magistratura ha aperto un’indagine sulla vicenda.

Una chiazza di sangue sotto la testa. Alcuni rivoli sul volto. Il nuovo video girato dopo la morte di Abderrahim Fakir riaccende il confronto su quanto accaduto domenica scorsa durante l’intervento della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini, proprio mentre sono in corso le attività scientifiche disposte dalla Procura, sono diventate il primo terreno di scontro tra i difensori dei poliziotti e quelli della parte offesa.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Battaglia legale sul sangue di Fakir. Il suo avvocato: «Lo hanno pestato»

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2026 Action Movie | Drug Gang Poisoned Their Police Dog—The Entire K9 Unit Struck Back

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