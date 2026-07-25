Un video recente mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Si vede una chiazza rossa sotto la testa dell’uomo, e si nota sangue nei polmoni. L’avvocato dell’uomo ha dichiarato che è stato picchiato, motivo per cui si trovava sangue nei polmoni.

Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un'agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo e con ancora le caviglie legate. Il corpo di Fakir è supino con la bocca aperta. Sotto la testa c'è una lunga chiazza di sangue. Sangue è presente anche sul volto. «E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto. Non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina?». Così Fabio Anselmo, avvocato che difende i familiari di Abderrahim Fakir, commenta il nuovo video in cui si vede il corpo del 42enne, morto. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa, il nuovo video dopo la morte. L’avvocato Anselmo: «Lo hanno picchiato, per questo c'era sangue nei polmoni»

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Abderrahim Fakir e la chiazza rossa sotto la testa, le nuove immagini dopo la morte. L’avvocato Anselmo: «Perché c’era sangue nei polmoni»Un nuovo video mostra i momenti successivi alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia in un quartiere di Bologna.

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