Basket la Spagna batte l’Italia nella seconda partita degli Europei Under 18

La Spagna ha vinto contro l’Italia nella seconda partita degli Europei Under 18 di basket, con un punteggio di 68-61. È la prima sconfitta per la squadra italiana nel torneo. La partita si è giocata al PalaMarchetti di Rovereto.

La partita forse di maggior spicco della giornata, agli Europei Under 18, va alla Spagna. Prima sconfitta per l’Italia nella manifestazione, questa volta sul parquet del PalaMarchetti di Rovereto: 61-68 il punteggio finale. Domani il ritorno a Trento per sfidare l’Estonia alle 21:00. Per gli uomini di Marco Sodini un 1972 (26,39%) al tiro e un 1141 (26,83%) da due che molto parlano delle tante difficoltà avute. Miglior realizzatore Federico Bottelli con 13 punti, mentre per Cheickh Niang 8 con 6 rimbalzi e una giornata difficilissima. Mattatore spagnolo Gerard Fernandez a quota 17, doppia doppia da 15+10 per Chiek Diallo. Nel primo quarto l’Italia parte bene con un parziale di 8-1 in due minuti e mezzo, con Bottelli, Bellinaso e Acunzo che spingono ognuno con le proprie qualità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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