L’Italia Under 18 di basket ha aperto gli Europei con una vittoria contro la Lettonia, conclusa 89-67. La partita si è disputata tra Trento e Rovereto, con gli azzurrini che hanno preso il comando fin dai primi quarti. La squadra italiana ha mantenuto il vantaggio durante tutto l’incontro, chiudendo con un margine di 22 punti. La sfida ha visto diversi giocatori italiani in evidenza, contribuendo al risultato finale.

Buona la prima per l’Italia Under 18 di basket, che agli Europei che si stanno svolgendo a Trento e Rovereto vincono il match d’esordio contro la Lettonia per 89-67. Una partita sempre guidata dagli azzurri, che però non riescono a dare il colpo decisivo prima dell’ultimo quarto. Cinque azzurri in doppia cifra con i 13 punti di Acunzo, i 12 di Bottelli e Niang, gli 11 di Abreu e i 10 di Livingston Jr. Per i lettoni ci sono i 22 punti di Cernevskis e i 14 di Kudrjavcevs. Parte bene l’Italia, prima con Niang e poi con Acunzo, per il primo strappo sul 10-2. Reagisce la Lettonia con Cernevskis, ma sei punti di Lastella tengono gli azzurri avanti. Una tripla di Di Meo ridà il +8 all’Italia e alla fine gli azzurri chiudono avanti il primo quarto 23-16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket, l’Italia batte la Lettonia all’esordio degli Europei Under 18

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