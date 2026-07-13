Basket l’Italia lotta per 40 minuti e batte la Turchia nell’ultima partita del girone A agli Europei U20
L’Italia Under 20 ha vinto l’ultima partita del girone A agli Europei di basket a Lubiana, battendo la Turchia 70-67. Dopo due sconfitte consecutive contro Germania e Francia, gli azzurri hanno mostrato determinazione e combattuto per tutta la partita, che si è conclusa con un margine di tre punti. La sfida è stata equilibrata, con l’Italia che ha recuperato nel secondo tempo dopo un primo quarto da 27-12.
L’Italbasket Under 20 si sblocca agli Europei di categoria in svolgimento a Lubiana (Slovenia)! Gli azzurri campioni in carica, dopo due ko consecutivi contro Germania e Francia, tirano fuori l’orgoglio nell’ ultima partita del girone A battendo la Turchia per 70-67 dopo una partita tirata per quasi 40? nonostante un primo quarto da 27-12. Con questo successo l’Italia passa però al quarto posto (in virtù della differenza canestri) e andrà a sfidare negli ottavi di finale la Lettonia, terza classificata nel gruppo B. Achille Lonati e Theo Airhienbuwa decisivi con 20 punti ciascuno, con 13 punti di Stefano Trucchetti e 10 punti di Matteo... 🔗 Leggi su Oasport.it
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