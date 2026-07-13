Basket l’Italia lotta per 40 minuti e batte la Turchia nell’ultima partita del girone A agli Europei U20

Notizia in breve

L’Italia Under 20 ha vinto l’ultima partita del girone A agli Europei di basket a Lubiana, battendo la Turchia 70-67. Dopo due sconfitte consecutive contro Germania e Francia, gli azzurri hanno mostrato determinazione e combattuto per tutta la partita, che si è conclusa con un margine di tre punti. La sfida è stata equilibrata, con l’Italia che ha recuperato nel secondo tempo dopo un primo quarto da 27-12.