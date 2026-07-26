Oggi gli Athletics Bologna affrontano due partite sul campo di Cagliari, alle 11 e alle 15. La squadra cerca di mantenere il passo con le prime della classifica nella sedicesima giornata di Serie A Silver. La squadra allenata da un manager cubano affronterà la formazione in fondo alla classifica. Le due sfide si svolgono sul diamante sardo, con gli atleti pronti a scendere in campo per le gare di oggi.

Trasferta sarda per gli Athletics Bologna che quest’oggi scenderanno in campo sul diamante di Cagliari per un doppio appuntamento. Alle 11 e alle 15 i ragazzi del manager cubano Antonio Acea affrontano l’ultima in classifica nella sedicesima giornata di Serie A Silver. Formazione praticamente al completo per i gialloverdi che di fronte si troveranno il talento del cubano José Cuesta, leader del campionato per media battuta. Dopo la dura trasferta contro l’Oltretorrente, conclusa con 1-1 nella serie e due vere e proprie maratone di gioco con entrambe le sfide terminare agli extra-inning, gli Athletics Bologna sembrano intenzionati a confermare i lineup utilizzati una settimana fa a Parma, con Acea che sul monte di lancio si affiderà di nuovo a Riccardo Nepoti ed al cubano Remberto Barreto come pitcher partenti delle due sfide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Baseball Serie A Silver, oggi i bolognesi giocano sul diamante di Cagliari: un’occasione per restare in scia delle prime della classe. Gli Athletics cercano il doppio tesoro sull’isola

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