Oggi si disputano due partite di baseball della Serie A Gold tra San Marino e Collecchio, alle 15.30 e alle 20. La doppia sfida si gioca sul campo di Collecchio. La squadra ospite ha già in mente i playoff, mentre i match si svolgono nell’ultima settimana di regular season. La giornata conclude il calendario di questa fase, con le partite che si svolgono in casa di Collecchio.

Il tour de force dell’ultima settimana di regular season si completa oggi con la doppia sfida interna a Collecchio (ore 15.30 e 20). Il San Marino Baseball sa già da diverse settimane di essere primo nel girone B, ma deve cambiare marcia in vista dei playoff e ritrovare lo smalto che gli ha permesso di veleggiare tranquillamente al comando per tutta la prima parte di stagione. Collecchio non può ancora festeggiare il quarto posto (playoff e salvezza), perché esiste ancora la piccola possibilità che possa essere raggiunta da Reggio Emilia. Per la combinazione, però, servirebbe una doppia vittoria oggi di San Marino e contemporaneamente un doppio successo degli emiliani col Bsc Grosseto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball serie A Gold - Sul diamante alle 15.30 e 20. San Marino sfida Collecchio. Ma la testa è già ai playoff

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