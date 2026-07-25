Baseball serie A Silver Il Godo nella tana delle Pantere nere
Trasferta impegnativa oggi per il Baseball Godo, al "Gaspardis" di Ronchi dei Legionari per la doppia sfida (ore 15 e 20) contro i New Black Panthers, seconda in classifica ma con due partite giocate in meno rispetto alla capolista Verona che ha anticipato questo turno, battendo Trieste diverso tempo fa: sono proprio le due vittorie che fanno la differenza in graduatoria tra veneti e friulani. Proprio per questo motivo non sarà semplice per i ravennati opporsi ai padroni di casa, perfettamente in lizza per i playoff ma anche per il primo posto. È un Godo comunque in buonissima forma, quello visto ultimamente sul diamante, con un Galeotti, partente in gara1, in splendida forma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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