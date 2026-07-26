Baseball serie A Silver Gara 1 Godo cede di misura a Ronchi
Ronchi 5 Godo 3 (Gara 1) RONCHI DEI LEGIONARI: L. Furlani ss (13), Berini 1b (04), Bertossi cf (13), Mendez Russoniello 3b (03), Bertoldi dh (23), Furlan lf (23) (Nardi 01), Midena rf (13), Serra c (13), M. Furlani 2b (14). GODO: A. Casadio cf (24), F. Tamburini 3b (02), Gonzalez Freites 2b (34), Servidei ss (24), Sabbatani c (14 foto), J. Tamburini dh (03), Maiorelli 1b (14), Orselli rf (04), Tanesini cf (24). SUCCESSIONE: Ronchi 020 001 20X = 5 bv 9 e 0; Godo 001 000 110 = 3 bv 11 e 2. Lanciatori: Bernardis rl 6.1 bvc 8 bb 2 so 5 pgl 2.27; Zotti rl 1.2 bvc 3 bb 0 so 0 pgl 4.34; Lubrano rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 2 pgl 4.23. Galeotti rl 5.1 bvc 4 bb 4 so 2 pgl 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
CAMPIONATO SERIE A SILVER: GODO BASEBALL - RONCHI - GARA2
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