baseball serie a silver sfida testa coda per poviglio

Notizia in breve

Nel campo di Poviglio, la capolista Platform-Tmc ha affrontato la penultima in classifica. La squadra in testa ha vinto con un punteggio di 10-2, portandosi a 18 vittorie e 2 sconfitte in stagione. La squadra meno avanti in classifica ha subito la quarta sconfitta consecutiva. La partita si è svolta sul diamante di via Gruara, con la capolista che ha dominato fin dall’inizio.