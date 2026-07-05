Baseball serie a silver Sfida testa-coda per Poviglio
Nel campo di Poviglio, la capolista Platform-Tmc ha affrontato la penultima in classifica. La squadra in testa ha vinto con un punteggio di 10-2, portandosi a 18 vittorie e 2 sconfitte in stagione. La squadra meno avanti in classifica ha subito la quarta sconfitta consecutiva. La partita si è svolta sul diamante di via Gruara, con la capolista che ha dominato fin dall’inizio.
Sfida testa-coda a Poviglio, dove va in scena la seconda giornata di ritorno di Serie A Silver. Sul diamante di via Gruara, la capolista Platform-Tmc riceve oggi alle 11 e alle 15 la visita del fanalino di coda Seveso, in un duplice match dove il divario, almeno sulla carta, appare abbastanza evidente: i padroni di casa guidano la classifica a pari merito con il Milano grazie a 21 vittorie, contro le sole 5 degli ospiti. Anche i precedenti dell’andata, vinti 10-2 e 13-2 dalla Platform-Tmc, certificano il ruolo di netta favorita per la squadra del manager Francesco Marchi, che deve stare attenta a non abbassare la guardia: un eventuale passo falso sarebbe pesantissimo nella corsa che porta ai playoff, con Senago pronta ad avvicinarsi al duo di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Huskers Baseball ready for ranked road test at Auburn
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