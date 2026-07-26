Baseball | Nettuno chiude con uno sweep importante la Regular Season di Serie A Gold

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nettuno ha concluso la Regular Season di Serie A Gold con uno sweep, battendo ancora Bologna nella seconda partita di sabato. La squadra laziale ha ottenuto una vittoria di misura, chiudendo un periodo positivo e consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di una vittoria per uno, confermando la costanza e la determinazione della formazione. La stagione si è chiusa con questa vittoria, senza ulteriori incontri programmati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inarrestabile Nettuno. La compagine laziale ha chiuso una delle parentesi più positive degli ultimi tempi battendo nuovamente di misura Bologna nella gara-2 valida per il sabato di Serie A Gold 2026. Un successo importante, arrivato a seguito dello sweep contro la corazzata di San Marino realizzato pochi mesi fa.   Precisamente la 1945 ha avuto la meglio grazie a due punti marcati nel secondo inning e a tre segnati nel quarto, a cui poi si è aggiunta la singola unità siglata al terzo ed al sesto turno. Bologna ha provato in tutti i modi a ripristinare i conti, portandosi sul -1 all’ultimo inning senza però riuscire a trovare il pari.   Successo in scioltezza poi per San Marino, squadra che ha superato in casa Collecchio per 4-7 e per 6-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

baseball nettuno chiude con uno sweep importante la regular season di serie a gold
© Oasport.it - Baseball: Nettuno chiude con uno sweep importante la Regular Season di Serie A Gold
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Baseball, Parmaclima pareggia i conti con Bologna in Serie A Gold. Bene NettunoParmaclima ha vinto la seconda partita contro Bologna nella serie di playoff della Serie A Gold 2026 di baseball, con un punteggio di 0-2.

Baseball, Nettuno a tutta forza! Battuta anche Bologna nel venerdì di Serie A GoldNettuno ha vinto anche la prima gara contro Bologna nel campionato di Serie A Gold di baseball.

Temi più discussi: Baseball: Nettuno chiude con uno sweep importante la Regular Season di Serie A Gold; Serie A Gold Baseball: a Parma e Nettuno si completa l'intergirone; Baseball: al Farma Park di San Pancrazio la doppia sfida contro il Nettuno; Baseball: San Marino già certa del primo posto nel girone.

regular season di baseball nettuno chiude conBaseball, Nettuno a tutta forza! Battuta anche Bologna nel venerdì di Serie A GoldNon si ferma la corsa di Nettuno. La squadra laziale dopo aver superato San Marino ha vinto anche gara-1 contro Bologna nel match valido per la regular ... oasport.it

regular season di baseball nettuno chiude conBaseball – Il Nettuno 1945 vince Gara2 contro il San Marino e spera di arrivare secondo nel girone ANell’ultimo confronto dell’intergirone il Nettuno 1945 firma lo sweep sul San Marino, vincendo anche Gara2 con il punteggio di 7-4. La squadra del manager Roberto De Franceschi mantiene dunque vive le ... ilgranchio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web