Baseball | Nettuno chiude con uno sweep importante la Regular Season di Serie A Gold

Nettuno ha concluso la Regular Season di Serie A Gold con uno sweep, battendo ancora Bologna nella seconda partita di sabato. La squadra laziale ha ottenuto una vittoria di misura, chiudendo un periodo positivo e consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di una vittoria per uno, confermando la costanza e la determinazione della formazione. La stagione si è chiusa con questa vittoria, senza ulteriori incontri programmati.

Inarrestabile Nettuno. La compagine laziale ha chiuso una delle parentesi più positive degli ultimi tempi battendo nuovamente di misura Bologna nella gara-2 valida per il sabato di Serie A Gold 2026. Un successo importante, arrivato a seguito dello sweep contro la corazzata di San Marino realizzato pochi mesi fa. Precisamente la 1945 ha avuto la meglio grazie a due punti marcati nel secondo inning e a tre segnati nel quarto, a cui poi si è aggiunta la singola unità siglata al terzo ed al sesto turno. Bologna ha provato in tutti i modi a ripristinare i conti, portandosi sul -1 all’ultimo inning senza però riuscire a trovare il pari. Successo in scioltezza poi per San Marino, squadra che ha superato in casa Collecchio per 4-7 e per 6-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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