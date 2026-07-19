baseball parmaclima pareggia i conti con bologna in serie a gold bene nettuno

Parmaclima ha vinto la seconda partita contro Bologna nella serie di playoff della Serie A Gold 2026 di baseball, con un punteggio di 0-2. La squadra emiliana aveva perso la prima gara, ma in questa occasione ha prevalso sul campo avversario. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o sugli uomini coinvolti. La serie è ora in parità, con una vittoria ciascuna.

Parmaclima pareggia i conti. Dopo aver perso gara-1, la compagine emiliana ha vinto gara-2 battendo Bologna per 0-2 in quella che è stata senza ombra di dubbio una delle gare di cartellone della giornata valida per la Serie A Gold 2026 di baseball. Un match, come si può evincere dal risultato finale, ad attacchi bloccati quella andata in scena allo Stadio “Cavalli” di Parma, in cui i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio mettendo a referto due punti rispettivamente nel secondo e nel sesto inning, mentre il contingente di valide si è rivelato essere sei contro tre. Doppia vittoria invece per Nettuno 1945, team che ha sconfitto Farma Crocetta prima per 10-8 e, successivamente, per 5-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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