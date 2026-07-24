Baseball Nettuno a tutta forza! Battuta anche Bologna nel venerdì di Serie A Gold
Nettuno ha vinto anche la prima gara contro Bologna nel campionato di Serie A Gold di baseball. La squadra laziale aveva già battuto San Marino e ha proseguito la serie con questa vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Nettuno, che continua la sua corsa in campionato. La sfida si è giocata nel venerdì di questo turno di regular season.
Non si ferma la corsa di Nettuno. La squadra laziale dopo aver superato San Marino ha vinto anche gara-1 contro Bologna nel match valido per la regular season della Serie A Gold 2026 di baseball. Grande prova quella della 1945, capace di imporsi di misura con il risultato di 3-4, al netto di dieci valide battute contro le cinque degli avversari. Ad indirizzare in modo chiaro la disputa è stato il secondo inning, momento in cui sono arrivati tre sigilli da parte dei padroni di casa, concretizzati da un singolo a destra di Barbona e da un doppio da due di Batista De Jesus. gli emiliani hanno poi accorciato le distanze al quarto, mettendo a referto un sigillo con un singolo di Vaglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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