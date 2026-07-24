Baseball Nettuno a tutta forza! Battuta anche Bologna nel venerdì di Serie A Gold

Notizia in breve

Nettuno ha vinto anche la prima gara contro Bologna nel campionato di Serie A Gold di baseball. La squadra laziale aveva già battuto San Marino e ha proseguito la serie con questa vittoria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Nettuno, che continua la sua corsa in campionato. La sfida si è giocata nel venerdì di questo turno di regular season.