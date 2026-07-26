Il cantiere per riqualificare l'ex ospedale militare Bonomo a Bari è ancora fermo. Attraverso le sbarre del cancello di via Giulio Petroni si notano rami secchi e piegati. Dietro, un sottobosco abbandonato e in stato di abbandono da anni. Centinaia di alberi continuano a morire nell’area. Nessun intervento di manutenzione è stato effettuato da tempo. La situazione rimane invariata, con il cantiere ancora bloccato e la vegetazione in stato di degrado.

Attraverso le sbarre del cancello di via Giulio Petroni, a Bari, si vedono rami secchi, piegati verso il basso. Dietro, un sottobosco che nessuno cura da anni. Dentro, centinaia di alberi, di specie diverse, molti secolari, molti di pregio. È il bosco all’interno delle mura dell’ex ospedale militare Lorenzo Bonomo, quindicimila metri quadrati coperti su un’area di cinquantamila, chiuso dal 2008. Le palazzine, costruite nel 1939, viste dal cielo compongono una H. Serviva a segnalare ai bombardieri di non sparare lì. (Altri tempi. Oggi a Gaza gli ospedali sono obiettivi da colpire). Il complesso è dichiarato di interesse storico e artistico, sottoposto a tutela della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, il cantiere per riqualificare l'ex ospedale militare Bonomo ancora fermo. E centinaia di alberi continuano a morire

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