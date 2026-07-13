I cantieri del BRT si estendono ulteriormente nel centro urbano, mentre aumentano le proteste contro il taglio di alberi. È stata programmata una manifestazione pubblica per il 20 luglio, in concomitanza con il Consiglio comunale convocato in seduta monotematica per discutere degli interventi finanziati dal PNRR. La protesta coinvolge residenti e ambientalisti, che chiedono un ripensamento sui lavori e sulla riduzione degli alberi coinvolti.

I lavori del Brt continuano ad allargarsi in città così come montano le proteste contro il taglio degli alberi. È stata indetta una manifestazione pubblica il 20 luglio, in concomitanza con il Consiglio comunale convocato in seduta monotematica proprio per discutere degli interventi del Pnrr. Le novità Per quanto riguarda i cantieri, da domani saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via Andrea da Bari mentre proseguiranno nelle ore notturne i lavori già avviati su viale della Repubblica. In via Andrea da Bari gli interventi interesseranno il tratto compreso tra via Niccolò Piccinni e via Abate Gimma, in prosecuzione delle lavorazioni già avviate nell’isolato precedente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Brt, si allargano ancora i cantieri a Bari. Monta la protesta per gli alberi

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