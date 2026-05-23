A tre anni dall' alluvione il cantiere del Fontana 2 è ancora fermo i Romiti non ci stanno | Non accettiamo più rinvii
A tre anni dall'alluvione, il cantiere per il nuovo impianto idrovoro Fontana 2 sul Montone rimane inattivo. I rappresentanti della comunità Romiti hanno dichiarato di non accettare ulteriori rinvii. La costruzione non è stata ancora avviata, nonostante il passare del tempo dall'evento alluvionale.
A tre anni dall'alluvione, è ancora fermo il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto idrovoro Fontana 2 sul Montone. E il quartiere Romiti fa sentire la propria voce. “Da allora sono trascorsi tre anni di promesse, incontri pubblici, tavoli tecnici, rassicurazioni e annunci, ma la realtà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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