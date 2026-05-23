A tre anni dall' alluvione il cantiere del Fontana 2 è ancora fermo i Romiti non ci stanno | Non accettiamo più rinvii

A tre anni dall'alluvione, il cantiere per il nuovo impianto idrovoro Fontana 2 sul Montone rimane inattivo. I rappresentanti della comunità Romiti hanno dichiarato di non accettare ulteriori rinvii. La costruzione non è stata ancora avviata, nonostante il passare del tempo dall'evento alluvionale.

A tre anni dall'alluvione, è ancora fermo il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto idrovoro Fontana 2 sul Montone. E il quartiere Romiti fa sentire la propria voce. “Da allora sono trascorsi tre anni di promesse, incontri pubblici, tavoli tecnici, rassicurazioni e annunci, ma la realtà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Casola: a tre anni dall'alluvione sono 5.500 le frane. Lavori partiti solo nella zona di San Rufillo

Sullo stesso argomento

Il quartiere Romiti si rialza: un fine settimana tra memoria e futuro a tre anni dall'alluvioneIl fango è stato spazzato via, ma il ricordo di quel 16 maggio 2023 resta impresso nel cuore della Zona Ovest di Forlì come una cicatrice che parla...

A tre anni dall'alluvione riapre la sala polivalente dei Romiti: dal M5S oltre 300mila euro per la rinascitaIn questi giorni si celebra il terzo anniversario della devastante alluvione che nel 2023 colpì la città.

Tre anni dopo l’alluvione, i Romiti dicono basta: Vogliamo i cantieri dell’idrovora Fontana 2Il Comitato di Quartiere rompe il silenzio e chiede risposte certe a istituzioni ed enti dopo l'ennesimo Natale di paura vissuto nel 2025 ... forli24ore.it

Incubo della fontana d'acqua reddit

???•° ??? L'Obelisco Lateranense detiene il record di obelisco monolitico più alto del mondo. Con i suoi 3.500 anni di storia, è un vero superstite dell'Antico Egitto che svetta oggi nel cuore di Roma. Fu realizzato nel XV secolo a.C. in granito rosso d x.com