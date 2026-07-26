Paolo Bargiggia ha commentato la nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale, affermando che non è paragonabile a Guardiola, ma rappresenta un tecnico che segue le idee di Maldini e Leonardo. La sua analisi si è concentrata sulle scelte dei dirigenti riguardo alla guida tecnica della squadra nazionale. Bargiggia ha espresso che Pirlo si distingue per un approccio che riflette le linee di pensiero di Maldini e Leonardo.

Inter News 24 Intervenuto a Tmw Radio, Paolo Bargiggia ha parlato così di Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale e sulle scelte di Paolo Maldini e Leonardo. Il noto giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato i temi caldi legati al calciomercato e, in particolare, la ricerca del nuovo commissario tecnico. Durante il suo intervento, l’esperto di mercato si è soffermato sulla svolta gestionale e strategica che sta caratterizzando il movimento calcistico nazionale, puntando i riflettori sulla necessità di abbandonare la logica dei grandi nomi privi di una programmazione a lungo termine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bargiggia sulla scelta di Pirlo come ct della Nazionale: «Non è Guardiola, ma è un tecnico che ragiona con le idee di Maldini e Leonardo»

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