Nel fine settimana, il tecnico spagnolo ha incontrato Maldini e Leonardo, dirigenti coinvolti in una possibile trattativa per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Non sono stati forniti dettagli sulle discussioni, ma si conferma l’interesse da parte della federazione a portare Guardiola alla guida della squadra. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati resi noti ulteriori sviluppi o decisioni.

di Luca Fiore Pep Guardiola potrebbe diventare il nuovo ct dell’Italia, nel fine settimana il tecnico spagnolo ha avuto un incontro con Maldini e Leonardo: ecco cosa filtra. La Nazionale italiana potrebbe presto accogliere una grandissima novità per quanto riguarda la guida tecnica. Pep Guardiola non rappresenta più soltanto una suggestiva ipotesi per il futuro dell’intera squadra, ma un obiettivo concreto. Come rivelato dai recenti aggiornamenti giornalistici di Peppe Di Stefano, Paolo Maldini e Leonardo hanno trascorso l’ultimo fine settimana a Barcellona per incontrare direttamente l’allenatore spagnolo. I primi indizi sono emersi tramite alcuni scatti fotografici diffusi in terra iberica, che hanno spinto gli addetti ai lavori a effettuare verifiche approfondite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardiola ct della Nazionale non è più un sogno, Maldini e Leonardo hanno incontrato il tecnico spagnolo: cosa filtra sulla trattativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FABRIZIO ROMANO sulla nuova ITALIA: MALDINI dt e il NUOVO CT: CONTE o MANCINI | Times Square | DAZN

Notizie e thread social correlati

Nazionale, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola: proposto il ruolo da commissario tecnicoPaolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola, ex allenatore del Manchester City, proponendogli il ruolo di commissario...

“Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona”: il progetto per farlo diventare ct dell’ItaliaA Barcellona, Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola, noto allenatore, con l’obiettivo di proporgli di diventare il nuovo commissario tecnico...

Temi più discussi: Malagò: 'Nuovo Ct della Nazionale il prima possibile. Guardiola? È tutto da vedere' VIDEO; Figc, Malagò: Da domani lavoriamo sul ct. Guardiola? Serve compatibilità. Mancini...; Maldini e Leonardo vogliono fare la rivoluzione: Guardiola CT della nazionale?; Guardiola ct dell'Italia? Perché Pep torna ad essere un nome per la Nazionale con Maldini e Leonardo.

Calcio, il neo dt tecnico della Nazionale, Paolo Maldini, e Leonardo hanno fatto una proposta ufficiale a Pep Guardiola per diventare il nuovo ct dell'Italia #skysport #Nazionale x.com

LIVE Guardiola CT dell’Italia, ultime notizie dopo l’incontro con Maldini e Leonardo: trattativa avviataPep Guardiola potrebbe davvero diventare il Commissario Tecnico dell'Italia. Il presidente Malagò ha parlato nelle scorse ore ha parlato del futuro allenatore della Nazionale dicendo che ci sono altri ... fanpage.it

CT Italia, Pep Guardiola è molto più di un’ipotesi: la mossa di Maldini e LeonardoIl tecnico catalano rientra prepotentemente nella corsa per la panchina azzurra, che si fa sempre più agguerrita. sportal.it