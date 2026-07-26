Cinque studenti italiani coinvolti in un episodio diventato virale a Bangkok hanno incontrato la passeggera coinvolta davanti alla polizia. La vicenda, che aveva suscitato molto interesse sui social, si è conclusa con una decisione ufficiale che chiude il caso. I giovani sono stati ascoltati dalle autorità e l’indagine si è conclusa senza ulteriori sviluppi. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica internazionale, portando alla chiusura ufficiale del procedimento.

Thailandia, i cinque ragazzi coinvolti nell’episodio diventato virale hanno incontrato la passeggera offesa davanti alla polizia. Si chiude con le scuse ufficiali, alcune multe e un accordo davanti alla polizia il caso dei cinque studenti italiani finiti al centro di una bufera mediatica in Thailandia dopo il video, diventato virale, che li mostrava mentre insultavano una passeggera a bordo della metropolitana sopraelevata di Bangkok. L’episodio aveva provocato un’ondata di indignazione nel Paese asiatico, tanto da spingere perfino l’ Ambasciata d’Italia a intervenire pubblicamente con un messaggio di scuse rivolto ai cittadini thailandesi. L’incontro in commissariato e le scuse alla donna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bangkok, studenti italiani finiti nella bufera dopo il video virale: arriva la decisione che chiude il caso

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