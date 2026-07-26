Bangkok studenti italiani del video virale costretti a scusarsi davanti alle telecamere Multa di 1.000 baht

Un gruppo di studenti italiani coinvolti in un video virale a Bangkok è stato obbligato a scusarsi pubblicamente davanti alle telecamere. La vicenda si è conclusa con una multa di 1.000 baht. Nessun’altra misura legale è stata adottata nei loro confronti. La scena è stata registrata e diffusa sui social, attirando l’attenzione delle autorità locali. Gli studenti hanno espresso le proprie scuse durante l’intervista, senza ulteriori provvedimenti giudiziari.

Si chiude con una sanzione e delle scuse pubbliche la vicenda che ha coinvolto un gruppo di studenti italiani protagonisti di un video diventato virale a Bangkok. Alcuni dei ragazzi sono stati fermati dalla polizia thailandese e, uno alla volta, sono comparsi davanti alle telecamere per rivolgere in inglese le proprie scuse alla popolazione thailandese. Le autorità hanno inoltre inflitto una multa di 1.000 baht (circa 27 euro) per il comportamento tenuto a bordo del treno. L’episodio risale ai giorni scorsi ed è avvenuto su un convoglio della BTS Skytrain di Bangkok. Nel video, diffuso inizialmente su TikTok e poi rilanciato dai media locali, il gruppo di studenti italiani, in viaggio d’istruzione, parla ad alta voce e disturba gli altri passeggeri. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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