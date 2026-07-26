Bangkok gli italiani in vacanza | gestacci sul treno un clamoroso caso diplomatico
Un video diffuso sui social mostra alcuni giovani italiani in vacanza a Bangkok mentre urlano e fanno gesti offensivi sul treno, disturbando gli altri passeggeri. Il filmato è diventato virale e ha suscitato reazioni di sdegno. Nessuna autorità ha ancora commentato l’accaduto. Le immagini ritraggono il gruppo in atteggiamenti provocatori, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o interventi delle forze dell’ordine.
È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di giovani studenti siciliani a bordo della metropolitana di Bangkok, in Thailandia, mentre urlano, infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. Ad una donna che faceva notare loro il tono di voce troppo alto, i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio, con insulti verbali, linguaggio offensivo e gesti osceni. Poi lo scontro sarebbe continuato anche dopo che i ragazzi - che partecipavano al progetto EstateInpsieme con la scuola Trinity - sono scesi dal treno, con colpi ai finestrini e gesti offensivi. Il filmato e la vicenda, ripresi poi dai quotidiani locali, hanno provocato l’indignazione dei cittadini che a migliaia hanno sommerso di commenti negativi i profili dell’ambasciata italiana di Bangkok, chiedendo l’apertura di un'indagine su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Bangkok, gli studenti italiani del video virale sul treno obbligati dalla polizia a scusarsi davanti alle telecamere. Multa da 27 euro per caos e insultiIn Thailandia, alcuni studenti italiani coinvolti in un video virale sono stati fermati dalla polizia.
Ragazzi italiani insultano una donna sulla metro in Thailandia: il video virale finisce in un caso diplomaticoUn video che mostra alcuni ragazzi italiani insultare una donna sulla metropolitana di Bangkok è diventato virale sui social, scatenando un caso...
Temi più discussi: Bangkok, insulti di studenti italiani sulla metro: il video è virale; Bangkok, i gesti e gli insulti degli studenti italiani a una passeggera in un video (virale) sui social. L'ambasciata: chiediamo scusa al popolo thailandese; La figuraccia degli studenti italiani a Bangkok, video virale diventa un caso e ambasciata si scusa; Scusa se porto soldi nel tuo Paese, poi il dito medio: studenti italiani in vacanza in Thailandia insultano una passeggera in metropolitana, interviene l’Ambasciata.
UN'ALTRA FIGURACCIA, FIGLIA DELLA ITALICA MALEDUCAZIONE. Bangkok, gli studenti italiani del video virale sul treno obbligati dalla polizia a scusarsi davanti alle telecamere. Multa da 27 euro per caos e insulti. Sul treno una passeggera aveva chiesto facebook
Bangkok, studenti italiani e il caos in metro: il video virale e le scuse dell'ambasciata x.com
Bangkok, studenti italiani e il caos in metro: il video virale e le scuse dell'ambasciata(Adnkronos) - Prima gli insulti e i gesti provocatori, poi le scuse pubbliche con l'intervento dell'ambasciata italiana. È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di giovani studenti ... msn.com
Bangkok, i gesti e gli insulti degli studenti italiani a una passeggera in un video (virale) sui social. L'ambasciata: chiediamo scusa al popolo thailandeseCerti comportamenti non rappresentano il popolo italiano. Sotto accusa un gruppo di liceali: in poche ore sulla pagina Facebook dell'ambasciata 11 mila commenti contro gli italiani ... corriere.it