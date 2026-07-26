Un video diffuso sui social mostra alcuni giovani italiani in vacanza a Bangkok mentre urlano e fanno gesti offensivi sul treno, disturbando gli altri passeggeri. Il filmato è diventato virale e ha suscitato reazioni di sdegno. Nessuna autorità ha ancora commentato l’accaduto. Le immagini ritraggono il gruppo in atteggiamenti provocatori, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o interventi delle forze dell’ordine.

È diventato virale sui social un video che ritrae un gruppo di giovani studenti siciliani a bordo della metropolitana di Bangkok, in Thailandia, mentre urlano, infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. Ad una donna che faceva notare loro il tono di voce troppo alto, i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio, con insulti verbali, linguaggio offensivo e gesti osceni. Poi lo scontro sarebbe continuato anche dopo che i ragazzi - che partecipavano al progetto EstateInpsieme con la scuola Trinity - sono scesi dal treno, con colpi ai finestrini e gesti offensivi. Il filmato e la vicenda, ripresi poi dai quotidiani locali, hanno provocato l’indignazione dei cittadini che a migliaia hanno sommerso di commenti negativi i profili dell’ambasciata italiana di Bangkok, chiedendo l’apertura di un'indagine su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bangkok, gli italiani in vacanza: gestacci sul treno, un clamoroso caso diplomatico

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