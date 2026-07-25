Ragazzi italiani insultano una donna sulla metro in Thailandia | il video virale finisce in un caso diplomatico

Un video che mostra alcuni ragazzi italiani insultare una donna sulla metropolitana di Bangkok è diventato virale sui social, scatenando un caso diplomatico. Nel filmato si vede il gruppo rivolgere parole offensive alla donna, senza che ci siano interventi di altre persone. La diffusione del video ha portato a reazioni ufficiali e richieste di chiarimenti da parte delle autorità italiane e thailandesi. Nessuna informazione su eventuali conseguenze legali o sanzioni.

Un video girato sulla metropolitana di Bangkok ha scatenato una forte polemica sui social nelle ultime ore. Protagonista è un gruppo di ragazzi italiani, di età compresa tra i 14 e i 23 anni, in Thailandia per una vacanza studio, finito al centro delle critiche per il comportamento tenuto nei confronti di una donna durante un tragitto sulla BTS Skytrain. L’episodio, diventato rapidamente virale, ha spinto persino l’Ambasciata d’Italia a Bangkok a pubblicare una nota ufficiale di scuse e, successivamente, un video con le scuse dei responsabili.???????????? BTS?????????????????????????????????????????????????????????????????? –?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? –??????????????????????????????????????????????????????????? “??????????????????????????” pic. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Crazy actress uses animal language on a deserted island show,exposing a fake heiress and going viral

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