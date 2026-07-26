Banda è diventato un caso al Lecce | Non abbiamo più sue notizie da giorni siamo sorpresi

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lameck Banda è scomparso da diversi giorni, senza contatti con il club. La squadra non ha informazioni sulla sua posizione e si dice sorpresa. Il club ha dichiarato che il giocatore dovrà affrontare le conseguenze del suo comportamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lameck Banda è sparito, il Lecce non ha sua notizie da giorni e il club è spiazzato dal suo comportamento: "Il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lameck Banda malore in campo durante Napoli-Lecce, Conte entra in campo e chiama i soccorsi video

Video Lameck Banda malore in campo durante Napoli-Lecce, Conte entra in campo e chiama i soccorsi video

Notizie e thread social correlati

Lecce, caso Banda sempre più delicato: Trinchera duro: «Dire che siamo delusi è poco, pagherà le conseguenze»Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Stefano Trinchera, ha commentato la situazione di Lameck Banda, che non si è presentato in ritiro.

Bianca Balti: “Io ed Elisabetta Canalis non siamo più amiche, abbiamo visioni politiche diverse”Bianca Balti ha parlato della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis, spiegando che si sono allontanate a causa di differenze nelle loro...

Temi più discussi: Banda delle ville: Spregiudicatezza fuori dal comune; Musica, Maestro! La colonna sonora di una città che continua a emozionare; Bussolengo accende l’estate: cinque giorni di musica, sapori e vita nelle piazze; Note a valle, diario quasi sentimentale dal Muntagninjazz.

banda è diventato unBanda è diventato un caso al Lecce: Non abbiamo più sue notizie da giorni, siamo sorpresiLameck Banda è sparito, il Lecce non ha sua notizie da giorni e il club è spiazzato dal suo comportamento: Il ragazzo pagherà le conseguenze del ... fanpage.it

banda è diventato unBanda, Lecce e quel commento che vale più di mille parole: T’amu fattu cristianuNel caso Banda il Lecce ha scelto la linea della fermezza, Banda dovrà chiarire la propria posizione, e nel frattempo resta una sola certezza: in estate, a volte, il vero ritiro è quello della pazie ... leccenews24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web