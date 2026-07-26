Banda è diventato un caso al Lecce | Non abbiamo più sue notizie da giorni siamo sorpresi

Lameck Banda è scomparso da diversi giorni, senza contatti con il club. La squadra non ha informazioni sulla sua posizione e si dice sorpresa. Il club ha dichiarato che il giocatore dovrà affrontare le conseguenze del suo comportamento.

Lameck Banda è sparito, il Lecce non ha sua notizie da giorni e il club è spiazzato dal suo comportamento: "Il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lameck Banda malore in campo durante Napoli-Lecce, Conte entra in campo e chiama i soccorsi video

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