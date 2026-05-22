Bianca Balti | Io ed Elisabetta Canalis non siamo più amiche abbiamo visioni politiche diverse

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Balti ha parlato della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis, spiegando che si sono allontanate a causa di differenze nelle loro vedute politiche. Secondo quanto dichiarato, le divergenze riguardano anche i valori che ciascuna sostiene, e questo ha portato a una rottura nel rapporto. La modella ha precisato che il loro legame si è dissolto perché, in ambito politico, le opinioni e i principi sono diventati troppo divergenti per continuare una relazione stretta.

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Bianca Balti rompe il silenzio sulla fine dello storico rapporto con Elisabetta Canalis, spiegando le ragioni che hanno decretato la fine della loro amicizia: "Ci siamo abbandonate perché la politica include anche i valori, non abbiamo tanto da spartire in questo senso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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