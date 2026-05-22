Bianca Balti | Io ed Elisabetta Canalis non siamo più amiche abbiamo visioni politiche diverse

Bianca Balti ha parlato della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis, spiegando che si sono allontanate a causa di differenze nelle loro vedute politiche. Secondo quanto dichiarato, le divergenze riguardano anche i valori che ciascuna sostiene, e questo ha portato a una rottura nel rapporto. La modella ha precisato che il loro legame si è dissolto perché, in ambito politico, le opinioni e i principi sono diventati troppo divergenti per continuare una relazione stretta.

Bianca Balti rompe il silenzio sulla fine dello storico rapporto con Elisabetta Canalis, spiegando le ragioni che hanno decretato la fine della loro amicizia: "Ci siamo abbandonate perché la politica include anche i valori, non abbiamo tanto da spartire in questo senso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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