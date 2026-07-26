Per la prima volta dall’introduzione dell’euro, i cittadini possono partecipare alla selezione dei nuovi disegni delle banconote. La Banca centrale europea ha presentato dieci progetti finalisti e ha aperto una consultazione pubblica che resterà attiva fino al 21 settembre 2026. Chi desidera esprimere la propria preferenza può partecipare attraverso una piattaforma online dedicata. La scelta del volto delle nuove banconote sarà influenzata dal voto dei cittadini durante questa consultazione.

Per la prima volta dalla nascita dell’ euro, i cittadini potranno contribuire alla scelta del volto delle nuove banconote. La Banca centrale europea ha presentato dieci progetti finalisti e aperto una consultazione pubblica fino al 21 settembre 2026 ( VAI QUI PER VOTARE ). Sarà il primo rifacimento completo della moneta unica dal 2002 e il risultato finale nascerà dal confronto tra cittadini, giuria tecnica e Consiglio direttivo della Bce. “Le banconote in euro sono più di un mezzo di pagamento: sono una delle espressioni più tangibili dell’Europa. Attraverso design che uniscono bellezza e significato, rafforzeranno la nostra identità condivisa”, ha dichiarato Christine Lagarde. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Banconote Euro, si cambia: i nuovi disegni e come è possibile sceglierli

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BCE nuove banconote: come cambiano, quando arrivano e cosa succede a quelle attuali

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L'UE sta cambiando il design delle banconote e potete votare il vostro preferito! reddit

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