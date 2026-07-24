È partita la consultazione pubblica sulle nuove banconote in euro, con dieci proposte che includono figure come Maria Callas, Beethoven e Leonardo da Vinci. Tra le opzioni ci sono anche altri personaggi storici europei, scelti per rappresentare diverse nazionalità e periodi. La decisione finale sarà basata sulle preferenze raccolte dai cittadini, che potranno esprimere le loro opinioni attraverso il sito ufficiale dedicato. La consultazione resterà aperta fino a una data ancora da definirsi.

Maria Callas, greca di origine ma la cui vita si è dipanata nei teatri e nelle città europee, Ludvig Van Beethoven autore dell’inno alla gioia, inno dell’Europa, Leonardo da Vinci, genio italiano ma i cui ultimi anni sono stati passati in Francia. I loro volti assieme a quelli dello scrittore e soldato Miguel De Cervantes, la scenziata Marie Curie e la scrittrice Bertha von Suttner appaiono nella lista finale dei 10 progetti per le nuove banconote europee assieme a quelli dell’altro tema: 'Fiumi e uccelli' dove compaiono diverse specie e sul retro le sedi di alcune istituzioni europee. I bozzetti sono stati svelati in una piccola cerimonia a Francoforte alla presenza della presidente Bce Christine Lagarde e del componente del board l’italiano Piero Cipollone e arrivano da una scrematura di 1200 proposte arrivate nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Callas, Leonardo e gli altri: 10 proposte per i nuovi Euro, avviata la consultazione sulle banconote

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