Nuove banconote euro la BCE svela i bozzetti in gara Lagarde | Espressioni tangibili dell’Europa I cittadini scelgono i disegni fino al 21 settembre

Da orizzontescuola.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La BCE ha reso noti i bozzetti delle nuove banconote euro in gara, con i cittadini chiamati a votare fino al 21 settembre. Tra le opzioni ci sono volti di figure storiche come Maria Callas e Leonardo da Vinci, e immagini di grandi fiumi e simboli delle istituzioni europee. La presidente della BCE ha definito questa fase come un modo per rendere più tangibile l’identità europea.

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I volti di Maria Callas e Leonardo da Vinci, oppure le meraviglie naturali dei grandi fiumi intrecciate ai simboli delle istituzioni comunitarie. I cittadini sono chiamati a scegliere direttamente l'aspetto della futura valuta del continente. La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato le proposte grafiche finaliste che andranno a rinnovare l'estetica delle banconote in euro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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BCE nuove banconote: come cambiano, quando arrivano e cosa succede a quelle attuali

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