La BBC ha criticato la dieta mediterranea in relazione all'obesità infantile in Italia. Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, solo il 10% della popolazione italiana segue ancora lo stile alimentare tradizionale. L'Istituto superiore di sanità ha analizzato i casi di obesità tra i bambini, con particolare attenzione alla regione Campania. Gli esperti discutono le possibili misure da adottare per contrastare questa tendenza.

"Bambini italiani obesi": il parere degli esperti Il caso Campania e i dati dell'Istituto Superiore di Sanità Quali sono le contromisure da adottare “Bambini italiani obesi”: il parere degli esperti I dati raccolti evidenziano come soltanto il 10% della popolazione continui a seguire lo stile alimentare tradizionale. Il professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute dell’Università della California del Sud, ha spiegato come la nutrizione dei più giovani si sia progressivamente impoverita, venendo sostituita da quella che gli esperti definiscono la regola delle “5 P”: pizza, pasta, patate, proteine e pane. Il consumo di verdure e fibre è drasticamente diminuito a favore di cibi altamente processati e bevande zuccherate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - "Bambini italiani obesi", l'attacco della BBC alla dieta mediterranea: cosa dicono i dati dell'Oms

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