Anche il cane antidroga della polizia locale di Falconara, Billy, è salito in cattedra durante il campo scuola "Io sono la Protezione civile", organizzato a livello locale dalla Croce Gialla Falconara con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Croce Gialla di Agugliano, Anpas Marche e il Gruppo falconarese di Protezione civile. Mercoledì scorso gli iscritti, 34 ragazzi tra i 14 e i 16 anni, sono stati a lezione al Comando di piazza Municipio, dove il personale del Nucleo di sicurezza urbana li ha accompagnati in una visita alla sede di Palazzo Bianchi: lì è stato illustrato il funzionamento della Sala operativa dove viene... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambini a lezione dagli agenti di polizia. C’è anche il cane Billy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inside York Regional Police with Chief MacSween

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bergamo, anziano chiuso fuori casa assistito dagli agenti della polizia di Stato

Caiazzo, donna provoca un incidente stradale e si dà alla fuga: viene individuata dagli agenti della Polizia localeUna donna ha provocato un incidente stradale a Caiazzo e si è allontanata senza fermarsi.

Argomenti più discussi: Il rapporto degli italiani con l'acqua: l'indagine di Federalberghi; Gioco, apprendimento e scoperta del mondo dei vigili del fuoco: bambini e ragazzi dei centri estivi a lezione di sicurezza; La voce di Ungaretti, la paura del Ciclope: noi bambini degli anni Sessanta e L’Odissea in tv; Quartu, i Carabinieri incontrano i bambini al Poetto: lezioni di sicurezza in mare e legalità.

#Terreti, educazione alla #legalità: i bambini a lezione di sicurezza con Polizia e volontari -- ilmetropolitano.it/2026/07/17/gio… #ilmetropolitano #NOSS x.com