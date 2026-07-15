Una donna ha provocato un incidente stradale a Caiazzo e si è allontanata senza fermarsi. Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti e, attraverso le indagini, sono riusciti a rintracciare l’autovettura coinvolta. Successivamente, hanno identificato la conducente del veicolo.

Un esempio di professionalità, dedizione al dovere e spirito di servizio, che ha permesso di rintracciare una autovettura coinvolta in un incidente a Caiazzo che si era dileguata e risalire all’identità della relativa conducente. Per questo motivo la signora Lucia Valentino di Alvignano, coinvolta nell’incidente, ha voluto consegnare una lettera di formale elogio e ringraziamento agli agenti Pietro Rolli e Diego Cicchella del Comando di Polizia Municipale di Caiazzo, guidato dal comandante Sergio De Luca. L’episodio risale al 9 giugno scorso quando la signora Lucia Valentino rimase coinvolta in un incidente stradale sulla statale che da Caiazzo porta a Ruviano. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

© Caserta.corriere.it - Caiazzo, donna provoca un incidente stradale e si dà alla fuga: viene individuata dagli agenti della Polizia locale

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