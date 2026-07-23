bergamo anziano chiuso fuori casa assistito dagli agenti della polizia di stato

Un uomo anziano è rimasto chiuso fuori casa e ha chiamato la polizia. Al suo arrivo, gli agenti lo hanno trovato in stato confusionale, senza le chiavi. Dopo averlo assistito, è stato accompagnato in questura per l’attesa di poter rientrare nel suo appartamento. Nessun altro dettaglio su eventuali danni o altri coinvolgimenti.

L’INTERVENTO. L’uomo, in stato confusionale, non aveva con sé le chiavi. È stato accompagnato in questura nell’attesa di poter rientrare nell’abitazione. Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo sono intervenuti in via Garibaldi, nella primissima mattinata di mercoledì 22 luglio, per aiutare un anziano rimasto chiuso fuori dalla propria abitazione. L’uomo, in stato confusionale, non aveva con sé le chiavi: all’interno si trovava la moglie, che pur rispondendo al citofono non era in grado di aprire la porta. Una vicina si è accorta della situazione e ha contattato i soccorsi. Gli agenti intervenuti, in attesa dell’arrivo della persona incaricata dell’assistenza, hanno accompagnato l’anziano presso gli uffici della questura, dove è stato accolto e assistito in sicurezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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