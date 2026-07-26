Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli sorprende tutti | l’annuncio cambia i suoi piani per il programma

Alessandra Tripoli, maestra di danza nota per il suo ruolo in “Ballando con le Stelle”, ha pubblicato un video sui social in cui annuncia di aspettare il suo secondo figlio. L’annuncio ha sorpreso i fan e ha attirato molta attenzione. La notizia potrebbe influenzare i suoi impegni nel programma, portando a possibili modifiche nella prossima edizione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali cambi di programma.

La storica maestra ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio con un dolce video sui social. Un annuncio che ha emozionato i fan di Ballando con le Stelle e che potrebbe cambiare i piani della prossima edizione del programma. Alessandra Tripoli ha rivelato di essere incinta del secondo figlio, condividendo sui social un video ricco di tenerezza insieme al marito Luca Urso e al primogenito Liam. Ad accompagnare il reel una frase semplice, ma capace di conquistare migliaia di persone: “La nostra felicità ha un battito in più”. Nel filmato è proprio il piccolo Liam a diventare protagonista, mentre accarezza e bacia il pancione della mamma, annunciando così l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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