Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli incinta Ci sarà ma fuori gara?

Roma, 26 luglio 2026 - “La nostra felicità ha un battito in più.”: poche parole e un reel nel quale ad essere protagonisti sono il figlio di 5 anni e quello che sta per arrivare: così Alessandra Tripoli e il marito Luca Urso hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Un annuncio al quale sono subito seguite le congratulazioni di ex concorrenti di Ballando con le Stelle, colleghi e colleghe del corpo di ballo e di tanti follower. Una in particolare ha commentato: “Prima reazione: ma dai, seconda reazione: accidenti non ballerà a Ballando noooo”. La risposta della stessa Alessandra Tripoli non si è fatta attendere: “Spero di esserci in altre vesti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Alessandra Tripoli annuncia la gravidanza del secondo figlio

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