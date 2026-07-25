Alessandra Tripoli è incinta a rischio la presenza a Ballando con le Stelle | Spero di poterci essere

Alessandra Tripoli annuncia la seconda gravidanza. A rischio la sua presenza in pista a Ballando con le Stelle, ma la ballerina apre le porte alla possibilità di ottenere un nuovo ruolo nel programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Ballando con le stelle.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alessandra Tripoli è incinta, l’annuncio con un video: “La nostra felicità ha un battito in più”

Milly Carlucci sull’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Ora non stiamo pensando alla giuria”Milly Carlucci ha commentato l'addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria di Ballando con le Stelle, affermando che attualmente non si stanno...

Si parla di: Capri, anticipazioni puntata 21 luglio 2026| Cosimo fa una confessione a Vittoria, Carolina stupisce tutti.

Alessandra Tripoli è incinta, a rischio la presenza a Ballando con le Stelle: Spero di poterci essereAlessandra Tripoli annuncia la seconda gravidanza. A rischio la sua presenza in pista a Ballando con le Stelle, ma la ballerina apre le porte alla possibilità ... fanpage.it

Alessandra Tripoli è incinta, l’annuncio con un video: La nostra felicità ha un battito in piùAlessandra Tripoli è incinta del secondo figlio: il dolce annuncio su Instagram con il piccolo Liam che bacia il pancione ... dilei.it