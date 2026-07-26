Ai Mondiali di Hong Kong, gli atleti italiani hanno conquistato due medaglie d'argento nelle discipline di scherma. La spadista e il fiorettista sono saliti sul secondo gradino del podio, con Rizzi e Macchi che hanno sfiorato la vittoria. Rizzi si è detta amareggiata ma soddisfatta, mentre Macchi ha riconosciuto la superiorità dell’avversario in quella occasione. Nessun atleta ha ottenuto l’oro, ma entrambe le prestazioni sono state considerate di alto livello.

Fantastici, fino a un passo dal sogno. Giulia Rizzi è "amareggiata ma contenta", Filippo Macchi sa che "nello sport come nella vita ci sono momenti in cui trovi persone più brave e meritevoli, ed oggi (ieri, ndr) lo è stato il mio avversario". Non manca l’onestà ai primi due argenti mondiali assegnati ieri agli azzurri nella rassegna iridata di Hong Kong. Si festeggia grazie alla spadista friulana e al pisano Filippo Macchi, protagonisti di una cavalcata attraverso match complicatissimi. Il percorso di Filippo Macchi è iniziato con una vittoria al fotofinish sul coreano Kim, (15-13). Iil 24enne pisano ha poi sconfitto per 15-10 il giapponese Saito approdando agli ottavi, dove si è imposto 15-12 contro Im, altro portacolori della Corea che aveva eliminato Tommaso Martini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sport.quotidiano.net - Azzurri sul podio ai Mondiali di Hong Kong. Secondo gradino per la spadista e il fiorettista azzurri. Rizzi e Macchi, trionfi sfiorati: sono sogni d’argento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali di Scherma a Hong Kong: argento per Macchi nel fioretto e Rizzi nella spada.Ai Mondiali di Hong Kong, l’Italia ottiene due medaglie d’argento nel fioretto e nella spada.

Mondiali di Hong Kong, al via le qualificazioni: in pedana il fiorettista Marini e la spadista CaforioTommaso Marini e Gaia Caforio sono i primi atleti italiani a scendere in pedana nelle qualificazioni dei Mondiali di Hong Kong 2026.

Temi più discussi: Mondiali di Hong Kong 2026 – Scattano i tabelloni principali: oggi in palio le prime medaglie con fiorettisti e spadiste in pedana | Link risultati live e video; Subito due argenti azzurri ai Mondiali di scherma, Macchi e Rizzi sul podio; LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia Rizzi; Azzurri sul podio ai Mondiali di Hong Kong. Secondo gradino per la spadista e il fiorettista azzurri. Rizzi e Macchi, trionfi sfiorati: sono sogni d’argento.

Subito due argenti azzurri ai Mondiali di scherma, Macchi e Rizzi sul podioHONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – E’ stata un’ottima giornata, poteva essere fantastica ma siamo ugualmente felici. Le parole del presidente della Fis Luigi Mazzone fotografano alla perfezione lo stato ... msn.com

Azzurri sul podio ai Mondiali di Hong Kong. Secondo gradino per la spadista e il fiorettista azzurri. Rizzi e Macchi, trionfi sfiorati: sono sogni d’argentoQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... sport.quotidiano.net