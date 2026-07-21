Mondiali di Hong Kong al via le qualificazioni | in pedana il fiorettista Marini e la spadista Caforio

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tommaso Marini e Gaia Caforio sono i primi atleti italiani a scendere in pedana nelle qualificazioni dei Mondiali di Hong Kong 2026. Marini gareggerà nel fioretto, Caforio nella spada. Entrambi rappresentano l’Italia nelle rispettive discipline alla competizione che coinvolge i migliori schermidori mondiali. Le qualificazioni sono iniziate con i primi incontri ufficiali, aprendo la strada alle successive fasi del torneo.

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Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del Mondo di Hong Kong 2026. Domani mercoledì, infatti, all’Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate col fioretto maschile individuale e la spada femminile individuale. Sono già ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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