Tommaso Marini e Gaia Caforio sono i primi atleti italiani a scendere in pedana nelle qualificazioni dei Mondiali di Hong Kong 2026. Marini gareggerà nel fioretto, Caforio nella spada. Entrambi rappresentano l’Italia nelle rispettive discipline alla competizione che coinvolge i migliori schermidori mondiali. Le qualificazioni sono iniziate con i primi incontri ufficiali, aprendo la strada alle successive fasi del torneo.

Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del Mondo di Hong Kong 2026. Domani mercoledì, infatti, all’Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate col fioretto maschile individuale e la spada femminile individuale. Sono già ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali di Hong Kong, al via le qualificazioni: in pedana il fiorettista Marini e la spadista Caforio

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