Canale dei Samari parte la pulizia entro sette giorni la bonifica anche dello sbocco a mare

Notizia in breve

Le operazioni di pulizia sono iniziate nel canale dei Samari e proseguiranno nei prossimi sette giorni con la bonifica dello sbocco a mare. Le attività, avviate lo scorso fine settimana, prevedono il taglio della vegetazione lungo il corso d’acqua. Il lavoro è stato concordato tra il sindaco e il commissario del Consorzio di bonifica, che hanno coordinato le operazioni di rimozione dei materiali e delle piante infestanti lungo il canale.