Canale dei Samari parte la pulizia entro sette giorni la bonifica anche dello sbocco a mare

Da lecceprima.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le operazioni di pulizia sono iniziate nel canale dei Samari e proseguiranno nei prossimi sette giorni con la bonifica dello sbocco a mare. Le attività, avviate lo scorso fine settimana, prevedono il taglio della vegetazione lungo il corso d’acqua. Il lavoro è stato concordato tra il sindaco e il commissario del Consorzio di bonifica, che hanno coordinato le operazioni di rimozione dei materiali e delle piante infestanti lungo il canale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

GALLIPOLI – Dopo il colloquio telefonico preliminare tra il sindaco Flavio Fasano e il commissario del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, Francesco Ferraro, sono iniziate già dallo scorso fine settimana le operazioni di pulizia e taglio delle zone di vegetazione che costeggiano il corso del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Canale dei Samari intasato da erba alta e detriti: Fasano ordina la pulizia urgente

“Cava dei Rocchi”: al via la bonifica, la pulizia e la manutenzione dell’arenileSono iniziati gli interventi di bonifica, pulizia e manutenzione sulla spiaggia nota come “Cava dei Rocchi” nella frazione Lago di Castellabate.

Temi più discussi: Vegetazione alta nel tratto finale del Canale dei Samari; Gallipoli, sosta in Baia Verde: pronta un'area da 350 posti; Canale dei Samari intasato da erba alta e detriti: Fasano ordina la pulizia urgente; Parcheggi estivi, il Comune assegna area pubblica della Baia Verde da 350 posti alla Sis.

canale dei samari parteCanale dei Samari intasato da erba alta e detriti: Fasano ordina la pulizia urgenteIl primo cittadino firmerà un’ordinanza contingibile ed urgente, richiamando i motivi di igiene e salute pubblica, per disporre la pulizia straordinaria da parte del consorzio di bonifica. La mancata ... lecceprima.it

Gallipoli, l'allarme del prefetto sul canale dei Samari: Situazione preoccupanteCanale dei Samari: acque stagnanti, degrado diffuso e rischio sanitario. Questo è il quadro che emerge dalla nota della Prefettura sulla criticità idraulica dei canali di bonifica dell’agro di ... quotidianodipuglia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web