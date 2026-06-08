Canale dei Samari parte la pulizia entro sette giorni la bonifica anche dello sbocco a mare
Le operazioni di pulizia sono iniziate nel canale dei Samari e proseguiranno nei prossimi sette giorni con la bonifica dello sbocco a mare. Le attività, avviate lo scorso fine settimana, prevedono il taglio della vegetazione lungo il corso d’acqua. Il lavoro è stato concordato tra il sindaco e il commissario del Consorzio di bonifica, che hanno coordinato le operazioni di rimozione dei materiali e delle piante infestanti lungo il canale.
GALLIPOLI – Dopo il colloquio telefonico preliminare tra il sindaco Flavio Fasano e il commissario del Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, Francesco Ferraro, sono iniziate già dallo scorso fine settimana le operazioni di pulizia e taglio delle zone di vegetazione che costeggiano il corso del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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