Agroalimentare marketing e agritech | l' accademia lancia 8 corsi gratuiti con sbocco sul lavoro

L'Its Tech&Food Academy ha annunciato l'apertura della raccolta delle manifestazioni di interesse per otto corsi di formazione gratuiti, destinati al biennio 2026-2028. I corsi riguardano i settori dell'agroalimentare, del marketing e dell'agritech e sono rivolti a coloro che vogliono acquisire competenze specifiche per entrare nel mondo del lavoro. La selezione è aperta a chi desidera partecipare, senza costi di iscrizione.

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L’Its Tech&Food Academy ha aperto la raccolta delle manifestazioni di interesse per i corsi di formazione del biennio 2026-2028. L'offerta didattica prevede otto percorsi formativi biennali, in partenza nell'autunno 2026, volti a formare tecnici superiori per il settore agroalimentare con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Intelligenza artificiale responsabile: l'Università lancia tre nuovi corsi online gratuitiPisa, 5 maggio 2026 – Comprendere l'intelligenza artificiale non è più una competenza riservata a chi lavora nel settore tecnologico: è una skill... Borgomanero: corsi gratuiti su IA e Robotica per il lavoro? Cosa scoprirai Come possono questi corsi gratuiti colmare il divario con le aziende? Chi può accedere a questa specializzazione tecnologica a... Si parla di: Agroalimentare, nel 2025 export oltre i 70 miliardi: la tenuta del settore tra filiera e sostenibilità. Agroalimentare, Fondo Italiano d'Investimento lancia Agritech e Food(Teleborsa) - Rendere la filiera agroalimentare italiana più grande, più tecnologica e più resiliente. Con questo obiettivo il consiglio di amministrazione di Fondo Italiano d'Investimento ha ... ilmessaggero.it Agroalimentare, nel 2025 export oltre i 70 miliardi: la tenuta del settore tra filiera e sostenibilitàSecondo i dati di The European House - Ambrosetti, le esportazioni sono cresciute, malgrado la flessione (-4,5%) degli Stati Uniti, dovute ai dazi ... corriere.it