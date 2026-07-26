Nei primi sei mesi del 2026, l’Avis comunale di Cervia ha registrato un aumento di 90 donazioni di sangue e plasma rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono stati aggiunti 66 nuovi donatori, con una media di oltre 10 persone che si sono avvicinate alla donazione ogni mese. I dati indicano un incremento costante nel numero di donatori e di donazioni effettuate.

Nei primi sei mesi del 2026 l‘ Avis comunale di Cervia registra numeri molto incoraggianti. Sono 90 le donazioni di sangue e plasma in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente con ben 66 nuovi donatori, una media di più di 10 aspiranti donatori ogni mese. Il dato che emerge da queste statistiche di metà anno è che più del 50% dei nuovi donatori ha una età compresa tra i 20 e i 26 anni. Recentemente inoltre è stata inserita una seconda macchina per la donazione del plasma: il fabbisogno di incremento di donazioni di plasma è ad oggi l’obiettivo primario per raggiungere l’ autosufficienza in Italia. Questo infatti significherebbe non dover più acquistare plasma dall’estero, soprattutto dagli Stati Uniti, dove i donatori possono essere retribuiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis, crescono i numeri: 90 donazioni di sangue in più nel 2026

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