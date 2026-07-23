Il calo delle donazioni Trecento sacche in meno Avis lancia un appello | C’è bisogno di sangue

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le donazioni di sangue sono scese di circa 300 sacche rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante i numeri complessivi siano positivi, il calo preoccupa il Centro delle Talassemie, che segnala ritardi nelle scorte. Alcuni pazienti devono rinviare le vacanze o interventi a causa della riduzione delle donazioni. L’associazione invita a donare, sottolineando l’urgenza di aumentare le donazioni per evitare carenze.

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Meglio essere chiari subito. Qui funziona tutto, i numeri sono complessivamente buoni. Ma in presenza di dati in calo bisogna lanciare l’allarme: perché il Centro delle Talassemie, per fare l’esempio più concreto, non può aspettare, e a causa del calo qualcuno non può andare in vacanza, per dirla brutalmente. Quindi invito tutti, iscritti e no, a donare. Massimo Gallerani (nella foto sotto), segretario provinciale e direttore sanitario dell’ Avis, non le manda a dire. Descrive come un gioiello la struttura che per lui è casa, ma quando i numeri scendono una spia rossa, inevitabilmente, si accende. La spia è soprattutto in un dato, quello riguardante le donazioni raccolte dall’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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