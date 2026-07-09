Donazioni di sangue Alleanza Csi-Avis
È stato firmato un protocollo tra il Centro sportivo italiano e Avis comunale a Foligno per promuovere la donazione di sangue e plasma. Le due organizzazioni realizzeranno iniziative congiunte che coinvolgeranno attività sportive, educazione alla salute e sensibilizzazione alla solidarietà. L’obiettivo è rispondere all’aumento del fabbisogno di donazioni.
FOLIGNO - Realizzare percorsi per sensibilizzare alla donazione di sangue e plasma, a fronte di un fabbisogno che aumenta. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato tra le sezioni cittadine del Centro sportivo italiano e Avis comunale, che metteranno in atto iniziative congiunte promuovendo sport, educazione alla salute e alla solidarietà. Il presidente dell’Avis comunale di Foligno, Luca Bellagamba, e il presidente del Csi, Giovanni Noli, hanno fatto proprio l’accordo sottoscritto dalle due realtà a livello nazionale il 16 dicembre 2025, traducendolo nel territorio. Un’alleanza concreta, che vuole fare leva anche sull’attrattiva esercitata dal mondo dello sport, soprattutto sui ragazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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