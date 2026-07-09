donazioni di sangue alleanza csi avis

Notizia in breve

È stato firmato un protocollo tra il Centro sportivo italiano e Avis comunale a Foligno per promuovere la donazione di sangue e plasma. Le due organizzazioni realizzeranno iniziative congiunte che coinvolgeranno attività sportive, educazione alla salute e sensibilizzazione alla solidarietà. L’obiettivo è rispondere all’aumento del fabbisogno di donazioni.