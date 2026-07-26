Un uomo di Brescia, partecipante al corteo del Festival Alta Felicità a Venaus, è stato trovato in possesso di materiale esplodente e di oggetti idonei al travisamento. La polizia ha applicato un divieto di ritorno nel Comune di Torino. L’uomo era arrivato in città per prendere parte all’evento e, durante un controllo, sono stati rinvenuti gli oggetti. La misura di Daspo è stata emessa per motivi di sicurezza pubblica.

Materiale esplodente e idoneo al travisamento. Lo aveva portato con sé un bresciano, arrivato a Torino per partecipare al corteo del Festival Alta Felicità del movimento No Tav a Venaus, in programma ieri. Il questore di Torino Massimo Gambino ha emesso nei suoi confronti un foglio di via con divieto di ritorno della durata di un anno. L’uomo è stato, infatti, intercettato alla stazione di Porta Nuova, con fumogeni e caschi. Per lui è scattato il Daspo per un anno. Oltre al bresciano, anche tre cittadini francesi arrivati in Piemonte sono stati sottoposti all’allontanamento immediato dal territorio dello Stato per motivi relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aveva materiale esplodente. Daspo a un bresciano No Tav

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