Le forze dell’ordine hanno individuato materiale da guerriglia durante il corteo No Tav partito da Venaus, in Val di Susa. Tre cittadini francesi sono stati espulsi e ricevono il divieto di ritorno, mentre sono stati emessi dei Daspo per altre persone coinvolte. Il corteo, definito dagli organizzatori come una “marcia verso i cantieri della devastazione”, si svolge in concomitanza con il “Festival dell’Alta Felicità” in città. La sicurezza è stata rafforzata per la manifestazione.

Sistema di sicurezza mobilitato per il corteo No Tav partito da Venaus, in Val di Susa, ribattezzato dagli organizzatori come una “marcia verso i cantieri della devastazione” e promosso in concomitanza con il “Festival dell’Alta Felicità” in corso in città. Tre cittadini francesi sono stati espulsi dal territorio italiano, perché trovati in possesso di materiali che l’autorità giudiziaria ha giudicato «chiaramente idonei, nella loro oggettività, a danneggiare beni, ad attentare alla incolumità delle persone, a travisare la propria persona e ad impedire di poter essere rintracciati, attraverso le celle telefoniche, in un certo luogo». Un foglio di via è stato emesso anche nei confronti di un uomo di Brescia, intercettato alla stazione di Porta Nuova e anche lui trovato in possesso di materiale esplodente e idoneo al travisamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Allerta per il corteo No Tav in Val di Susa: trovato materiale da guerriglia, scattano i Daspo e l’espulsione di tre francesi

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