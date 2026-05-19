Cerignola la Polizia arresta due pregiudicati per possesso di materiale esplodente

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine di Cerignola hanno arrestato due uomini di 45 e 29 anni, entrambi con precedenti penali, per aver detenuto materiale esplodente di elevata potenza senza autorizzazione. L’intervento è avvenuto dopo una perquisizione in un’abitazione della città, durante la quale sono stati sequestrati diversi oggetti riconducibili a materiale esplosivo. I due soggetti sono stati portati in ufficio e ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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CERIGNOLA: LA POLIZIA DI STATO TRAE IN ARRESTO DUE PREGIUDICATI DI 45 E 29 ANNI PER POSSESSO ILLEGALE DI MATERIALE ESPLODENTE DI ELEVATA POTENZA. Lo scorso 7 maggio personale del Commissariato P.S. di Cerignola, durante l’espletamento di un capillare servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, intercettavano in una zona semiperiferica cittadina, un’autovettura, con a bordo due pregiudicati di 45 e 29 anni. Gli stessi, alla vista dei poliziotti, acceleravano notevolmente l’andatura, al fine di evitare di essere controllati. Tale manovra insospettiva gli operatori di polizia i quali dopo averli seguiti per un breve tratto di strada, riuscivano a bloccare il veicolo in questione, procedendo agli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Cerignola, la Polizia arresta due pregiudicati per possesso di materiale esplodente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le unità speciali della Polizia fanno irruzione nella base di una banda criminale e sventano colpo Sullo stesso argomento Rapina, estorsione e possesso di armi: arrestati due pregiudicatiTempo di lettura: 3 minutiNell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, anche in base a quanto emerso... Daspo a tifoso Ascoli per lancio materiale esplodenteAscoli Piceno, 24 aprile 2026 – Il questore di Ascoli Piceno Aldo Fusco ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive... CERIGNOLA FURTO Furto in azienda a Cerignola, tre arresti dopo inseguimento nelle campagneCERIGNOLA — Tre uomini di Cerignola, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Radiomobile con l’accusa di furto aggravato. L’operazione è scattata nella no ... statoquotidiano.it Naufragio dello Sparviero, arrestato il comandante: quattro marittimi persero la vita reddit VANNACCI CERIGNOLA Cerignola, per Vannacci ci vuole l’esercito contro i furti d’auto: Un battaglione di paracadutisti per sgominare il racketUn battaglione di paracadutisti che rastrella Rogoredo o che lo stesso battaglione di paracadutisti va a Cerignola ... statoquotidiano.it